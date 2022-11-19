Відома українська телеведуча Марічка Падалко щодня висвітлює ситуацію в країні та публікує в Інстаграм зведення найобговорюваніших новин для українців. Особливо йдеться про ситуацію на фронті, скандали з росіянами і не обходиться без курйозів.

Марічка Падалко у новому зведенні розповіла, що ворог далі рухається на Донбасі, кидаючи сили в атаку за атакою. На першому фото, яке зробив eddyvanwessel, літня пара втішає один одного після того, як росіяни зруйнували їхній будинок у Бахмуті.

«Внаслідок завданих росіянами ракетних ударів виведено з ладу майже половину енергосистеми України – заявив прем'єр Денис Шмігаль. На відео 2 одесита вночі радіють поверненню світла після ракетного обстрілу.

До Херсона сьогодні відправляється з Києва перший поїзд після звільнення міста від російської окупації (фото 4). У самому місті запрацювали перші «Намети незламності». Це спеціально обладнані намети, де можна зігрітися, одержати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом (фото 5)» - поділилася Марічка.

Вона додала про резонансну новину - священик УПЦ МП проклинає СБУ і стверджує, що у нас із Росії просто «сварка» (відео 6)

Також учора довго обговорювали ще одну тему: «Зрада-перемога» 2-in-1: Шуфрич та Суркіс звернулися до Національного олімпійського комітету, щоб скласти повноваження його членів. Напередодні їх туди переобрали. Загалом обидва колишні «регіонали» провели в НОК 17 років

Російський військовий Микита Чібрін, чия мотострілецька бригада чинила звірства в Бучі, потрапив до Іспанії і попросив там політичного притулку, щоб розповісти правду про війну в Україні. Стверджує, що сам він не вбивав (фото 7)

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу у росіян у Чорному морі.