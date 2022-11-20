Як пише Politeka.net , Ольга Куриленко – відома західна актриса, яка народилася в Україні. Зірка починала свою кар'єру як модель, але досить швидко перейшла до акторської кар'єри. Знаменитість навіть знялася у фільмі про Джеймса Бонда, де зіграла роль дівчини головного героя. Ольга продовжує працювати у кіно і зараз, а після 24 лютого Куриленко виступила на підтримку України.
Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Куриленко показала свого співмешканця, поділившись кадрами у своєму блозі.
"Прогулянка з моїм кроликом", - написала Ольга у сторіс.
До цього зірка привітала сина з днем народження. Йому виповнилося 3 жовтня 7 років.
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"З Днем Народження кохання всього мого життя", - написала Куриленко.
"Велике дякую Галині за такий гарний та смачний тортик", - додала Ольга українською мовою.
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