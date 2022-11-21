Популярна фітнес-тренер, блогер та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська висловилася про громадянський спротив на окупованих землях.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узєлкова розповіла про важливий символ у День гідності та свободи. Так, жовта стрічка – це рух громадянського спротиву. Рух проти окупантів.

21 листопада, у День гідності та свободи, Боржемська закликала зав'язати жовту стрічку та викласти у соцмережі фото з нею та хештегом #Жовта Стрічка, щоб підтримати опір на окупованих територіях.

«Наші українські міста знають, що вони вдома. Просто до них увірвалися злодії, які хочуть привласнити чуже. Цього не буде.

Подяка людям, які чинили опір цій несправедливості і піднімають дух усієї країни.

Рух цивільного опору Жовта стрічка виникла навесні 2022 року в Херсоні майже одразу після того, як його захопили російські війська, і швидко поширився на інші окуповані території — від Бердянська до Енергодару, від Луганська до Нової Каховки, від Криму до Донеччини», - висловилася Боржемська.

Також раніше Узєлкова розповіла, що разом із дітьми — сином Робертом та дочкою Олівією — змушена сидіти без світла, як і всі.

"Як і всі українці, ми з дітьми без світла. Під час тієї однієї години, коли вона з'являється, намагаюся зробити всі можливі справи. Нам важко. Нам буде важко. Ми все це розуміємо. І ми готові. Оскільки ми у своїй країні, на рідній землі, з близькими людьми поряд", - пише Боржемська.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.