Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка на проекті отримала миле прізвисько "Зайка", часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина виклала незвичайне відео, в якому показала свій погляд крупним планом.

На новому відео Юлія знята у незвичайній атмосфері, вона позує у напівпрозорому чорному вбранні та буквально зачаровує своїм поглядом. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на обличчі акуратний макіяж із чорними стрілками та пастельною помадою.

У підписі до публікації Бельченко написала: "Дивлюсь прямо в душу". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію блогерки, засинаючи її компліментами: "Зайка, у тебе як завжди вогник в очах", "Красуня", "Нереальна красуня", "Настільки різних вражень викликає Юля з цього відео, що в один десяток не вкладеться", "Ці очі. Блищать від щастя. Красуня. Обіймаю тебе", "Яка красуня!", "Юлечко, ви казкова красуня!", "Вогонь", "Неймовірна", "Красиво", "Не знаю, чим ти таким володієш, але кожна зустріч з тобою дарує приємні враження. Красива", "Краса", "Мабуть, закохана!?", "Твоя краса змушує сяяти сонце!".

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