Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у сторис опитування та відповіла на запитання шанувальників.

Так, спочатку Ані запитали, як знайти такого чоловіка, як її Олександр. На це артистка відповіла: "Знаходимо улюблену справу. Розвиваємось у багатьох напрямках. Доглядаємо себе. Розширюємо впевненість у собі".

У наступній сторіс співачка показала нескромне фото в яскравому комплекті білизни і додала: "І найголовніше - полюбити себе. Як говорила моя мама: "Хто тебе покохає, якщо ти сама себе не можеш полюбити".

У ще одній сторіс Трінчер відповіла на запитання шанувальників про весілля. Як відомо, у вересні Анна та Олександр скромно розписалися, хоч і не без пафосу та хайпу. Однак, як виявилося, після перемоги артистка планує влаштувати пишніше свято. "Звичайно будемо. Після перемоги нашої. Аж ностальгія накотила", - напсіала Анна, додавши до сторісу фото з чоловіком у загсі.

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