Популярна українська телеведуча та співведуча Юрія Горбунова минулого сезону шоу "Танців із зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж і тепер живе на дві країни – Україну та Швейцарію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася сумними кадрами з окопів, де доводиться жити і воювати українськими захисниками.

У своїх постах Іванна неодноразово порушувала тему війни і намагалася всіляко підтримати українців. Так і цього разу вона написала пост, у якому розповіла, як нелегко зараз українським воїнам, а на фото показала окопи – брудні та холодні, і це умови, за яких воїни борються за нашу перемогу.

У підписі до публікації Онуфрійчук написала: "Ці фото нагадують, якою ціною нам дається воля. Наші хлопці та дівчата живуть в таких умовах щодня. Холод, дощ, сніг, болото, обстріли. До того всього вони ще й продовжують робити неймовірне — боронити Україну та українців від ворога. І як би окупант не намагався нас морально зламати, ми мусимо триматися. Бо наші захисники та захисниці тримаються там заради нас. Вони воборюють нам це життя. Вдячність і слава нашим ЗСУ!".

Нагадаємо, "Слова зайві": Андраде з "Орла і Решки" здивувала образом з панчохами і корсетом, фото.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва зізналася, як переживає тривалу відсутність світла та води: "Як усі українці зараз...".

Також Politeka писала, що Лобода у короткому топі засвітила зайве під час підготовки до концерту: фото з гримерки.