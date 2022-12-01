На своїй сторінці в Instagram артист вирішив поділитися цікавими думками.

"Ми звикли насолоджуватись плодами важкої праці. Не тільки своєї, але і чиєїсь. Це стало звичним, такий порядок речей нас цілком влаштовує. Багатьох не цікавить ким, коли, де і за яких обставин було посаджено насіння, скільки часу воно зростало, скільки разів його поливали, удобрювали і очищали від бур'янів. Всі ці подробиці не приносять нам користі. Принаймні, дехто так вважає…", — пише Бабкін.

Сергій додав, що для тих людей, які щось створюють, найважливішим є саме процес, а результат для них — це на зразок кінцевої зупинки у маршруті, і їм потрібно обов'язково в найкоротший термін пересісти на інший автобус, щоб знову насолоджуватися дорогою.

"І як у всьому є протилежний бік. Інша каста людей, яким навпаки неодмінно потрібен результат. Вони вважають, що без нього ніяк. Відсутність результату для них означає відсутність зростання. Саме він і надихає, дає впевненість у завтрашньому дні. І кожен наступний має бути кращим за попередній. Це те, чого вони очікують. Як порятунок у боротьбі з внутрішніми страхами та затискачами. Як ковток заспокійливого для того, щоб спокійно заснути і не мучитися від безсоння", — пояснює музикант.

Сергій Бабкін називає ці дві категорії людей "очікуючі" та "рухомі".

"І справа зовсім не в тому, хто з них кращий, а хто гірший. Тому що обидва ці заняття складні. Для того, щоб вміти чекати, потрібно мати величезне терпіння. А щоб перебувати в постійному пошуку, потрібно мати неймовірну витримку. А найголовніше, що це зв'язка. Немає одних без інших. Треба зрозуміти хто ти і знаходитись у гармонії з протилежним тобі. Не заважати одне одному робити свою справу. І тільки тоді буде відчуття щастя!", — наголосив артист.

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