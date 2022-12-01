Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко після повернення в Україну поділилася емоціями та розповіла, де була.

Артистка з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну разом із сином Тамерланом виїхала за кордон та брала участь у концертах "Дизель шоу" воєнних часів лише віддалено, "по скайпу".

Але тепер Яна Глущенко нарешті повернулася в Україну, знову доєдналася до команди "Дизель Шоу" й нарешті особисто з’явиться на сцені. З дороги зірка одразу узялася до репетицій.

"Дуже-дуже сумувала за командою. Дуже хотілося повернутися до роботи на сцені, бо для творчих людей це як повітря. Хочеться бути корисною для глядачів, і я маю на увазі нашу зброю — гумор. Саме ним ми піднімаємо настрій та підбадьорюємо оточуючих. Позитивні емоції зараз необхідні абсолютно кожному", — заявила артистка.

Глущенко розповіла, що 28 лютого вона з родиною виїхала до Вінниці.

"Там якийсь час було безпечно, але ситуація дедалі ставала напруженішою, тому ми із сином вирушили за кордон. Куди їхати, достеменно не знала. Головне було знайти безпечне місце для дитини, бо за неї боїшся найбільше", — пригадує Яна.

Зараз зірка "Дизель шоу" повернулася в Україну сама, на період концертів у грудні. Її син Тамерлан залишився з бабусею.

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