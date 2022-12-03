Скандально відома співачка Брітні Спірс щодня публікує в мережі різні кадри і свої зауваження, бентежить шанувальників і колег. Після звільнення від батьківського піклування співачка почала показувати в Інстаграм різні відео.
На раніше записані та вже колись публіковані ролики продовжують турбувати фанатів, адже зірка ні з ким не спілкується, кілька місяців не репрезентує жодного нового кадру і не розповідає, що відбувається в її житті.
«Чоловік, за якого я одружилася 😍 !!! Я така щаслива» - сказано під новим кадром у Брітні.
У мережі прокоментували пост:
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«Сем, поклади слухавку Брітні. 😂; Хіба сьогодні не її день народження? Немає згадки про це; Нічого, окрім старих фото, як завжди!; Королева так рада за тебе ❤️; Що ти робиш на свій день народження? 👀🥳; Це так тривожно, це її день народження, ми хотіли б побачити нові фотографії та святкування, а не старі фотографії; Щось просто не так; Нарешті щось нормальне».
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Все частіше шанувальники зауважують: за Брітні справді може хтось поводити сторінку, раніше вона так себе не поводила і подібних речей не писала. Наприклад, зовсім недавно артистка вбралася в нічну сукню і дістала бабусину фату.
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