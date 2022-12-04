На своїй сторінці в Instagram Педан вирішив поділитися власним досвідом, як він говорить із дитиною про війну.

"У перші дні війни ми боялися говорити при синові, що почалася війна, щоб він не боявся. Буквально через кілька днів їхали просто розбитою дорогою, а Марік із заднього сидіння запитав, чому така погана дорога, чи її розбомбили білоруси? Тоді зрозумів, що діти знають і чують набагато більше, ніж собі думаємо", — пригадує Олександр.

Відтоді з Марком почали обговорювати те, що є ворог, який наступає, а ми обороняємося, захищаємо територію.

"Це наша вільна Україна, а вороги посягають на суверенність Батьківщини. Єдине, на що не міг ніколи відповісти, запитання: "Чому вони це роблять? Чому рашисти нас бомблять?" Казав, що може заздрять, хочуть захопити територію, вони - нелюди. Але точної відповіді я так, на жаль, і не сформулював", — зізнається ведучий.

Також Олександр Педан додав, що в поїздках по Україні та спілкуючись з дітками побачив, що вони більш готові морально, молодь чітко знає, хто в нас ворог.

"Але пам'ятайте, що діти дуже емпатичні. Вони відчувають страхи. Якщо замовчуєте й боїтеся навіть собі проговорювати вголос, то вони можуть це все відчувати. Тому інколи треба поговорити і з собою, і так само з дітками. Така розмова - пряма, відверта - може насправді заспокоїти і дітей, і вас. Найголовніше, що коли говорите з дітками на цю тему, вони мають змогу теж висловити свої почуття. Тому що молодь теж дуже сильно за це все переживає. Вкрай важливо, щоб вони не тримали це всередині і всі острахи не прорвалися потім дуже негативним станом", — наголосив шоумен.

Нагадаємо, Олександр Педан розповів, у якій країні навчатиметься його дочка.

Як повідомляла Politeka, Педан пояснив, як заяви Єфросініної та Полякової допомагають російській пропаганді.

Також Politeka писала, що Олександр Педан попередив про хитрі заяви Собчак та Дудя, на які не треба вестись.