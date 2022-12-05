Популярний український телеведучий, шоумен та блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк" і одружився з переможницею проекту Даше Квітковою, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав романтичне фото із відпочинку в Карпатах, на якому позує із дружиною Дашею Квітковою.

Судячи з кадру, Микита та Даша зараз разом відпочивають на дорогому гірськолижному курорті Буковель. Парочка зафіксована на засніженій терасі на тлі гір та дерев, вони ніжно обіймаються. При цьому виглядають чоловік і дружина дуже кумедно – Квіткова у білій кофті, а Добринін у всьому темному та з кепкою на голові.

У підписі до публікації Микита начебто виправдовується, що дозволив собі сімейний відпочинок під час війни. "Вміння приймати війну і переключатися від війни зараз дуже важливе. Бо необхідно продовжувати жити далі, а для цього необхідно бути в ресурсному стані. Кожній людині потрібен відпочинок, щоб відновити сили, вберегти життєвий баланс та щоб банально допомагати іншим далі. Знаходити радість дуже важливо, навіть зараз, попри війну проти росії. Ми люди, ми живі. Нам потрібно поновлювати нашу енергію, відпочивати, спати або ж просто спіймати хандру, хоча б на момент. Війну, ніхто не відміняв, та вона не буде вічною, ми неодмінно переможемо. Вірно? А для цього потрібно мати потужний ресурс, щоб виконувати свою роботу якісно та ефективно. Життя — це моменти, котрі увіковічнилися у пам’яті", - написав він.

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