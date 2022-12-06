Парамедик Катерина "Пташка" Поліщук, яка була на "Азовсталі", а потім у полоні, розповіла, чи слухала пісню про себе від Сергія Бабкіна.

Як пише Politeka.net, Катерина "Пташка" Поліщук - український парамедик, яка знаходилася на "Азовсталі", а після цього потрапила до російського полону. А нещодавно захисницю розкритикували через її нову публікацію, після чого отримала блокування в Інстаграм. Катерина наголосила, що тепер її можна знайти у твіттері. А на одному з останніх сторіс Поліщук вирішила відповісти на запитання українця.

"А чому б вам не зробити кавер на пісню Сергія Бабкіна - Пташка?" - запитав українець у героїні.

"Бо я ніколи не слухаю цієї пісні. Ніч теракту в Оленівці стала найжахливішою в моєму житті. І для мене дуже болить ця тема", - написала у відповідь Катерина.

Варто зазначити, що в середині жовтня Бабкін випустив пісню "Пташка", яка зібрала майже 200 тисяч переглядів у Ютубі.

"Тому коли сталася трагедія в Оленівці, де російські окупанти жорстоко вбили полонених азовців, з'явилася "Пташка". Пташка - це позивна парамедика з батальйону "Азов", яка нещодавно була звільнена з полону. Вона та її героїчні вчинки стали натхненням для цієї композиції" , – розповідав про пісню Сергій Бабкін.

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