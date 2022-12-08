Кетрін Зета Джонс знялася в гучному серіалі від Нетфлікс Венсдей, який зміг обігнати на переглядах четвертий сезон "Дуже дивних справ". Артистка зіграла Мортішу - матір головної героїні Уенсдей Аддамс, яка була у центрі всіх подій у загадковій школі.

Так, цього разу знаменита 53-річна актриса Кетрін Зета-Джонс відвідала виставку "Скарб нації: на краю історії". Для появи артистка вибрала розкішне темно-бордове плаття в підлогу з довгими рукавами від Elie Saab.

Сукня з розшитому блискітками і з величезним сміливим декольте одразу привернула багато уваги, а макіяж з акцентом на очі викликав захоплення. Причому багато хто відзначив і зачіску зірки у стилі серіалу Уенсдей – просто розпущені рівні локони вже виглядали розкішно.

«Повною мірою працювала на червоній килимовій доріжці минулої ночі 😂 зверніть увагу на «о, таке мрійливе почуття», немає нічого кращого за шоу-бізнес. Планую сьогодні помити вікна 😘» - пожартувала зірка.

Раніше Дорофєєва приєдналася до тренду з музикою із серіалу "Уенздей", який набирає обертів на майданчику.

Зірка поділилася кадрами з гримерки та деякими образами. Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі.

Нагадаємо, Дорофєєва в новому образі блиснула ідеальним животиком.

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