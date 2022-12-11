Українська співачка Надя Дорофєєва продовжує ділитися в Інстаграм новими фото та відео, часто вражаючи живими та чесними фото.

Артистка нерідко спілкується з шанувальниками, говорить про особисте або інтригує кадрами з концертів. При цьому найбільше українці реагують на фото з Надією без вистав. Сама зірка перед концертами почала показувати кумедні моменти.

Коли за вікном мороз і дуже холодно загалом, Надя взяла за звичку смішити мережу своєю реакцією на погодні умови.

Надя не любить холод у приміщеннях, показуючи, якими стомлюючими іноді можуть бути моменти перед виступами. З маскою на обличчі та за столиком артистка насмішила виглядом:

"Всім гарного настрою. На вулиці дуже тепло та комфортно» - не без сарказму помітила Надя, показуючи температуру -9».

Раніше Надя вирішила у своєму Інстаграмі поділитися найцікавішими коментарями.

"Досить їх забезпечувати) спочатку Дантес тепер цей) знайди нормального мужика)", "Пісня офігенна, ситуація гівно", "Коменти від справжніх українців", "Мені ще сподобався коментар про те, що Вові підходить новий імідж", "Як би не ця ситуація я не дізналася б хто така Даша Кацуріна. Даша топ".

Нагадаємо, Дорофєєва з новим бойфрендом записали нову пісню про своє кохання, українці в люті

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва та Кацурін заспівали про свої стосунки, але нарвались на критику