Відома фітнес-тренер та мама двох дітей Марина Боржемська показала кілька корисних вправ.

Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова. Зараз вона активно продовжує займатися з охочими привести себе до ладу і ділиться корисними порадами.

На цей раз Марина представила кадри зі свого заняття, захоплюючи одразу і підтягнутою фігурою. В акуратному рожевому костюмі тренер виглядала навіть яскравішою за звичайну, привертаючи увагу.

«Мене дуже тішить, коли навіть сьогодні, у цей непростий час ви знаходите можливість активності, щоб підтримувати свою фізичну форму. У кожному окремому випадку це завжди своя історія: відвідування спортзалу, піші вечірні прогулянки, 10000 кроків протягом дня тощо – варіантів багато» - ділиться Боржемська.

Також вона зауважила, що найкращий ефект для здоров'я та загального тонусу тіла дають саме систематичні тренування. Вона також спеціально підготувала вам варіанти вправ, які ви можете виконувати самі та залучати до активності тих, кого любите.

«Надягайте зручний спортивний одяг, кросівки – і до діла!» – написала Марина.

Раніше знаменитість виклала трагічні кадри з дітьми війни та розповіла про їхню долю.

На фотографіях можна побачити знімок тієї самої дівчинки на заправці, яка заряджає свій інгалятор.

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