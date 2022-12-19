Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. У Олі є дві дитини – 17-річна Маша та 11-річна Аліса. Старша дочка пішла стопами мами і стала солісткою молодіжної панк-рок групи.

А цього року Маша вирушила на навчання до Лондона. Нещодавно вже дочка Полякової поскаржилася на клімат острова, адже у неї почалися проблеми зі шкірою. Маша навіть погрожувала покинути навчання через це, якщо не зможе виправити ситуацію.

Не забуває Маша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу дочка Полякової засвітилася на вокзалі в Молдові, розповівши про свої плани.

“Ну що, ваші ставки, куди я їду?

Нагадаємо, донька Полякової засвітилася із загадковим красенем, заінтригувавши українців.

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