Артистка Alyona Alyona вирішила відповісти на запитання фаната, який запитав про таблетку для схуднення, у своєму блозі в Інстаграм.

Як пише Politeka.net, Alyona Alyona – відомий український виконавець. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває артистка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Alyona Alyona вирішила поговорити з фанатами.

"Запитуйте, що цікавить", - написала артистка, звертаючись до фоловерів.

"Олено, ви приймали для схуднення таблетки? Або просто ваше інтерв'ю з 1+1 підставили...", - написав фанат.

"О, ось це найголовніше. У моєму інтерв'ю особисто з моїх вуст ніде не звучить фраза, що я приймала якісь таблетки для того, щоб схуднути. І мені хочеться всім вам донести, що не існує препаратів, які зроблять вас худими, ось не існує, усвідомте... Ну в якому столітті ми з вами живемо, щоб ви вірили в те, що є якась пігулка або є якийсь препарат, який сприятиме тому, що ви прокинетеся завтра Дюймовочкою", - сказала зірка .

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