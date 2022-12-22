Як пише Politeka.net, Alyona Alyona – відомий український виконавець. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває артистка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Alyona Alyona вирішила поговорити з фанатами.
"Запитуйте, що цікавить", - написала артистка, звертаючись до фоловерів.
"Олено, ви приймали для схуднення таблетки? Або просто ваше інтерв'ю з 1+1 підставили...", - написав фанат.
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"О, ось це найголовніше. У моєму інтерв'ю особисто з моїх вуст ніде не звучить фраза, що я приймала якісь таблетки для того, щоб схуднути. І мені хочеться всім вам донести, що не існує препаратів, які зроблять вас худими, ось не існує, усвідомте... Ну в якому столітті ми з вами живемо, щоб ви вірили в те, що є якась пігулка або є якийсь препарат, який сприятиме тому, що ви прокинетеся завтра Дюймовочкою", - сказала зірка .
Нагадаємо, Alyona Alyona розповіла про тяжку хворобу і звернулася до українців за порадою
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