Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катя звернула увагу на проблему цивільних заручників в Україні.

"Цивільний полон, або офіційною мовою - цивільні заручники. Проблема, з якою ми стикнулися в Пошуку зниклих і яка кидає мене в прірву відчаю. Цивільні заручники - це ті, кого окупанти забирають з домівок і вулиць, придумовують вироки і тримають у СІЗО. Це дівчата і хлопці, жінки і чоловіки від 18 і до 70 років", — пише Катерина Осадча.

Причин полону може бути безліч, серед них:

▪️проукраїнська позиція;

▪️відмова вчителів викладати в окупованих школах;

▪️«наводка» сусідів і навіть колишніх друзів;

▪️припущення окупантів причетності полоненого до ЗСУ;

▪️відмова співпрацювати з окупантами.

За час виходу в ефір програми Знайти своїх ведуча взяла десятки інтервью у колишніх заручників і у родичів тих, хто в полоні.

"Родичі в абсолютному розпачі, адже це не військовий полон, де можливий обмін, тут окупант діє найпідступнішими методами. Колишні бранці розповідають про жахи, про катування струмом і музикою, про нестерпні умови і виживання в камері 10 метрів 30 людей при температурі +40, коли сиділи по черзі, про тих, хто ще залишився там… Я не уявляю мук там і не уявляю мук родичів тут… І ладна стукати в усі кабінети світу, аби зупинити цю несправедливість", — додала Осадча.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

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