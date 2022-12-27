Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023 та посіла третє місце, опублікувала у своєму Instagram відео з Alyona Alyona (Олена Савраненко) та презентувала їх спільний хіт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Яна впала в оркестрову яму на концерті в Тернополі і вже кілька днів перебуває в лікарні зі зламаним рубом. Схоже, це відео з піснею "Екзамен" Яна та Альона записували раніше. У ролику вони зворушливо виконують нову пісню.

У підписі до публікації Jerry Heil написала: "Пам’ятаєте, як боялися контрольних в школі? А виявилося, то була лиш репетиція, бо тепер кожен з нас зараз проходить свій іспит на витривалість. Слухайте новий трек "Екзамен": посилання в сторіс".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Дівчата, ви круті".

"Кайф".

"Дуже собі мрію заджемити з вами".

"Круті, як завжди, обожнюю".

"Дуже крутий трек і такі глибокі думки".

"Ти крута, надихаєш готуватися до іспиту".

"Неймовірно красиві. Я, як ти?".

"Як зазвичай, просто супер! Молодці дівчини!".

"Дівчата, ви неймовірні".

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