Відома актриса та перша «Холостячка» Ксенія Мішина показала, як зараз проходять її будні із сином.

Актриса Ксенія Мішина продовжує хвалитися мирними буднями із сином, виставляючи кадри в Інстаграм. Наразі зірка зайнята зйомками у новому проекті, тому намагається показати в Інстаграм різний час поза роботою.

Цього разу Ксенія показала, як готується до нового року разом із сином та збирається святкувати з ним після. А поки що прикраса її майже відразу втомила:

«Ось ця червона зірка, як на мене, це повний п**дець. Але пофіг, мовчу. Ну все, мама на ногах, і тепер у нас теж з'явилася ялинка. Але що з нею робити після НГ – ніхто не знає.

Завагалася її вбирати, бо в кожну кульку треба було надіти по ниточці» - похвалилася ялинкою і водночас поскаржилася Мишина.

За словами артистки, вона незадоволена станом постаті і задля цього переглянула свої звички. Вона займається тренуваннями, ходить до зали, на медитації і не забуває про йогу. Також Мішина почала показувати і результати своїх старанностей.

В одній чорній білизні Мишина розкрила, що не проти рекламувати якусь гарну білизну.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.