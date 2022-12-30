Як пише Politeka.net , Андрій Задворний - відомий український бізнесмен, який був учасником шоу "Холостячка" із Златою Огневич. Підприємцю вдалося перемогти, але після шоу він одразу покинув співачку, через що їй навіть знадобилася допомога фахівця. Натомість Андрій став успішним блогером в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Андрій показав "пекельні борошна", які були після обстрілу росіян. Задворний продемонстрував світло та воду, які працюють, потролив росіян таким чином.

"Ми вже майже здалися", - написав Андрій, жартома над окупантами.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"А в нас сьогодні не було ні світла, ні води, ні опалення. Світло і воду Слава Богу вже дали. Сподіваємося, що все буде добре";

"Не накаркай, андрей";

"Я рада за тебе звичайно, але у нас не опалення, не світла немає. Дякую оркокраїні".

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