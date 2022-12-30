Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва вирішила поспілкуватися з українцями та опублікувала корисну посаду.

Співачка Даша Астаф'єва вирішила опублікувати не лише милі кадри зі своїми вихованцями, а й поділитися корисною інформацією із фанатами перед святами.

«А давайте зробимо цю посаду корисною? Діліться в коментарях святковими затишними кінострічками) тому що я все ніяк не одужаю… Через п'ять днів хвороби переглянула всі фільми з нотаток.

Мої пухнасті лікарі рекомендують вам залишатися в безпеці і не хворіти! Від мене «Різдвяна історія»» – розповіла Даша.

У мережі почали ділитися своїми улюбленими кінострічками:

«Даша, видужує швидше♥️; Під час свят переглядаю За двома зайцями, тільки українською; Всі частини Бріджіт Джонс обов'язково переглядаю під Новий рік;

Щороку дивлюся "Поганий Санта" і горя не знаю 🙌; "Пара на свята", дуже класна різдвяна комедія 🔥; Я б Вам порекомендувала мультики) Мені вони дуже піднімають настрій)))».

На своїй сторінці в Instagram артистка також вирішила поговорити, як тварини рятували українців під час війни.

Коли ми ночували в притулку, дуже хвилювалася, щоб мої собачки не доставляли проблем людям, які спали поруч, і тим, хто ночував з маленькими дітьми. ці два пушистики стали справжніми героями та почесними розважателями діточок!", - пише Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.