Співачка Даша Астаф'єва вирішила опублікувати не лише милі кадри зі своїми вихованцями, а й поділитися корисною інформацією із фанатами перед святами.
«А давайте зробимо цю посаду корисною? Діліться в коментарях святковими затишними кінострічками) тому що я все ніяк не одужаю… Через п'ять днів хвороби переглянула всі фільми з нотаток.
Мої пухнасті лікарі рекомендують вам залишатися в безпеці і не хворіти! Від мене «Різдвяна історія»» – розповіла Даша.
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У мережі почали ділитися своїми улюбленими кінострічками:
«Даша, видужує швидше♥️; Під час свят переглядаю За двома зайцями, тільки українською; Всі частини Бріджіт Джонс обов'язково переглядаю під Новий рік;
Щороку дивлюся "Поганий Санта" і горя не знаю 🙌; "Пара на свята", дуже класна різдвяна комедія 🔥; Я б Вам порекомендувала мультики) Мені вони дуже піднімають настрій)))».
На своїй сторінці в Instagram артистка також вирішила поговорити, як тварини рятували українців під час війни.
Коли ми ночували в притулку, дуже хвилювалася, щоб мої собачки не доставляли проблем людям, які спали поруч, і тим, хто ночував з маленькими дітьми. ці два пушистики стали справжніми героями та почесними розважателями діточок!", - пише Даша Астаф'єва.
Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.
Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.
Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.