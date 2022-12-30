Популярний український кулінар, шоумен і блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз ресторатор показав кумедне відео, на якому готує цікаву закуску до новорічного столу.

Як виявилося, Євген вирішив запропонувати українцям приготувати незвичайну святкову випічку, і що найголовніше підійти до неї творчо – як до створення шедевра.

"Має значення те, як називається їжа, яку ви готуєте. Бо можна зробити рулєтікі, а можна - крученики. То вже вибудовує іншу форму світосприйняття. І от з нею я і хочу, щоб ви увійшли у новий рік. Тож зробіть завтра кручеників", - наголосив Клопотенко.

Далі ресторатор описав свій рецепт і як потрібно готувати:

"У цьому рецепті я м‘ясо з грибами буду закручувати у листкове тісто, щоб була така дуже зручна і українська закуска. Тісто можна брати вже готове, але тоді беріть добре, бо від нього багато залежить. Отже 200г свинної вирізки треба зачистити від зайвих плівок та жиру. Потім нарізати на невеликі слайси, трохи відбити та посмажити з обох боків. 150г печериць порізати та посмажити з цибулею на тій самій пательні, де смажилося м’ясо, посолити і поперчити. Розкачати листкове тісто, порізати на квадрати і закрутити у нього м‘ясо з грибами. Крученики треба змастити збитим жовтком та пекти 20-25 хвилин при температурі 180 градусів".

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