Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко представила добірку найобговорюваніших новин за добу після Нового року.

На своїй сторінці в Instagram ведуча Марічка Падалко розповіла, як Новий рік фактично розпочався з промови президента, та відео (1), як родина з Херсона транслює його звернення родичам на окуповану частину Херсонщини її зворушило ще більше, ніж сама мова.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія готує нову хвилю наступу проти України. Він наголосив, що Україна потребує збереження та продовження підтримки з боку західної.

світу, у тому числі постачання зброї

У російському новосибірську пускали феєрверки прямо у вікна сусідів (відео 6)

У Дніпрі перед настанням комендантської години старий рік проводжали гімном (відео 7)

У Лондоні під час новорічних феєрверків підтримали Україну (відео 8)

Київ тримає новорічний настрій, незважаючи ні на що (відео 9) ps Чого я сказала на відео «вересня», навіть не знаю, напевно, бо дуже тепло, +11

У мережі також висловили свою думку:

«Це перше звернення президента, яке моя сім'я слухала у повній тиші з почуттям болю, гордості та віри;

Відео 1: напевно, вся країна плакала у ці хвилини...; Херсонська обл чекає на звільнення; Ще ніколи так уважно не слухала промови президентів як цього року сильно, потужно!;

Дуже чуттєва мова нашого президента ❤; Плакали усі українці під час промови Президента! Тримаємося!;

Ми сильні! Тримаємось, перемога буде скоро! Слава Україні, смерть ворогам!».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу у росіян у Чорному морі.