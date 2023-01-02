Артист MONATIK (справжнє ім'я – Дмитро Монатик ) привітав українців з Новим роком новим треком – ритмічним кавером на пісню "Цвіте терен". Цього разу Дмитро заміксував українську народну композицію із хітом "King of sorrow" гурту Sade. Відео з виступом з'явилося на його сторінці Інстаграм.
Виконавець представив свій ритмічний кавер на відому композицію у новорічному ефірі програми "Тихий вечір із Оленою Кравець".
В одному з куплетів MONATIK у віршованій формі привітав усіх українців із новорічними святами та побажав нам миру. Вийшло у співака Дмитра Монатика справді фантастично стильно.
"З Новим роком всіх вас вітаєм,
всім нам миру бажаєм!
Ми бачимо в душі і серці,
як вже перемагаєм!", - підписав кадри артист.
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Пісня, яку заспівав Дмитро Монатик, дуже сподобалася користувачам мережі, про що вони писали в коментарях: "Це просто чудово! Мурашки по шкірі", "Класний кавер на пісню", "Душевно, модно, стильно", "Слухати задоволення, чистий кайф" ", "Дуже красиве виконання, аранжування.. це неймовірно".
Нагадаємо, що Монатік згадав, як проводив час з синами до війни.
Як повідомляла Politeka, Монатік дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.
Також Politeka писала, що Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і розлютив українців.