Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка з початку війни залишалася в Україні, а нещодавно вирушила до Лос-Анджелесу на навчання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина опублікувала миле фото зі свого візиту до одного з найвідоміших мистецьких музеїв у США.
Як видно, на новій фотографії Аліна зображена у галереї, вона стоїть поряд із картиною, як здогадалися фоловери, художника Ван Гога. Перед камерою співачка з'явилася у стильному чорному пальті з відкритим коміром. Її волосся зібране у високий пишний хвіст, а на обличчі легкий макіяж і зосереджений вигляд.
У підписі до публікації Гросу написала: "Трішки про справжнє мистецтво. Які художники вам подобаються? Знаєте чия картина на фотографії? Вони є у числі тих, картини котрих я вам вчора показувала (зберегла зверху в папці "Мистецтво"). А я, якщо вибирати не із сучасних, дуже люблю Клімта та Брейгеля. А ще майже всіх художників-мариністів. За кордоном вічно бігаю в пошуку їх картин".
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