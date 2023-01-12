Після розставання з головним героєм романтичного реаліті Ганна Богдан вирішила змінити зачіску і позбулася довгих локонів. Вона почала багато подорожувати і практично не мешкає в Україні.
Також Богдан часто вихваляється розвагами на курорті, показує веселощі на пляжах і ділиться різними кадрами з тим, як себе балує. Очікується, такі фото вкрай негативно оцінюють у мережі.
Сама Ганна на коментарі не відповідає, але продовжує показувати розваги у мережі. Щоразу менше людей реагує доброзичливо на посади переможниці «Холостяка».
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Цього разу вона також показала, як тепер проводить час після всіх змін у житті: Який дивовижний і прекрасний світ. Скільки подорожую – не перестаю дивуватися.
Раніше Ганна дивувала різними образами, кадрами з відпочинку та говорила про плани на майбутнє. Нещодавно Ганна всіляко вихвалялася відпочинком у Домінікані, куди вирушила разом із подругами.
"Дуже люблю тебе" - написала вона під кадрами.
Фото з жаркого курорту, де нежилась Богдан, чимало розлютило її шанувальників. Ганна не говорила про те, що відбувається в країні, і не розповідала про свою підтримку.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан у нескромному комплекті наголосила на довгих ногах.
А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан вразила схудлою фігурою у маленькому купальнику