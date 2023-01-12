Переможниця «Холостяка» Ганна Богдан вирішила показати цього разу як розважається на черговому відпочинку.

Після розставання з головним героєм романтичного реаліті Ганна Богдан вирішила змінити зачіску і позбулася довгих локонів. Вона почала багато подорожувати і практично не мешкає в Україні.

Також Богдан часто вихваляється розвагами на курорті, показує веселощі на пляжах і ділиться різними кадрами з тим, як себе балує. Очікується, такі фото вкрай негативно оцінюють у мережі.

Сама Ганна на коментарі не відповідає, але продовжує показувати розваги у мережі. Щоразу менше людей реагує доброзичливо на посади переможниці «Холостяка».

Цього разу вона також показала, як тепер проводить час після всіх змін у житті: Який дивовижний і прекрасний світ. Скільки подорожую – не перестаю дивуватися.

Раніше Ганна дивувала різними образами, кадрами з відпочинку та говорила про плани на майбутнє. Нещодавно Ганна всіляко вихвалялася відпочинком у Домінікані, куди вирушила разом із подругами.

"Дуже люблю тебе" - написала вона під кадрами.

Фото з жаркого курорту, де нежилась Богдан, чимало розлютило її шанувальників. Ганна не говорила про те, що відбувається в країні, і не розповідала про свою підтримку.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан у нескромному комплекті наголосила на довгих ногах.

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