Відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф" представив рецепт мандаринового пирога

«Ви колись смажили мандарини? Зустрічайте пиріг мандариновий на сковороді. Починав, коли було світло, а закінчував готувати на пальнику, але ми, українці, незламні тому нас не злякати складнощами. Згодні? Тому коли хочеться чогось незвичайного, але простого та солодкого, пропоную приготувати мій пиріг» - написав Ярославський.

Для рецепту вам знадобляться такі інгредієнти:

-5-6 Мандарин середнього розміру

-20г вершкового масла

- 30 г цукру

-можна додати мелений кардамон або корицю

Для тіста:

-1 велике яйце( або 2 манюни)

-50г молока

- 50 г цукру

-25г олії

-120г борошна

-5г розпушувач

-цедра лимона или ванилин

За рецептом необхідно спочатку: на сковороду насипати цукор і вершкове масло|мастило|, помішувати лопаткою і довести до карамельного кольору. Потім класти зрізом вниз, почищені і розрізані навпіл мандарини (звичайно, що треба видалити кісточки), посипати спеціями.

Далі слід налити підготовлене тісто, де всі інгредієнти просто добре перемішані віночком (консистенція тіста має бути схожа на сметану!). Далі накрити кришкою і пекти пиріг, поки|доки| тісто не пропечеться.

«Готовність визначаю або рукою чи дерев'яною шпажкою. Також стежу за вогнем, щоб пиріг підрум'янився. Карамельний колір означає, що страва готова та смачна!» – написав Ярославський.

Він також дав кілька порад: мандарини краще кислі, краще ще підпекти і з іншого боку перевертати за допомогою тарілки».

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.

Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Мастер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.