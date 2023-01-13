Популярна фітнес-тренер, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська пояснила, як залишатися в формі протягом всього року.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла, як полюбити спорт.

"Згадай, як часто тобі доводилося подовжувати свій абонемент у фітнес-клубі та знову класти його на полицю? Ситуація знайома багатьом. Але не кожен знає, наскільки легко її можна виправити: Варто ПОЧАТИ і досягти бодай мінімального результату, щоб закріпилося бажання день у день продовжувати роботу над собою. Зробіть перший крок, і якщо одного разу лінощі візьмуть гору, розпочніть ЗНОВ і ЗНОВ. Повірте: це працює. Перевірено нами й до нас 😉", — пише Марина Боржемська.

Зірка "Зважені та щасливі" відзначила ще один нюанс: починаючи працювати над собою, не варто ставити захмарних цілей, порівнюючи себе з моделями з глянцю та міс-бікіні з Інстаграм. Треба дивитись у дзеркало: твій власний повільний прогрес буде набагато переконливішим.

Поряд з прогресом поступово почнеш помічати й інші плюси тренувань:

🌟 можливість прислухатись до свого тіла та приділити йому час, особливо коли робочий день проходить в одній позі - сидячи за столом;

🌟 «Прокачати» не лише тіло, але й думки, адже під час занять спортом з'являється унікальна можливість побути наодинці з собою, наші думки очищуються, відбувається своєрідне перезавантаження;

🌟 Спорт – як можливість поспілкуватися з близькими, якщо долучити рідних до спільних тренувань.

"Щоб залишатися в формі протягом всього року, знайдіть той вид спорту, який приносить задоволення саме вам! Будьте у русі, підтримуйте активність та випромінюйте позитив, що б там не було - це так важливо сьогодні для кожного з нас!", — наголосила

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.