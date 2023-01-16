Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Не забуває зірка і про Тікток, де ділиться з фанатами всім цікавим. А на цей раз Оля поділилася відео, де вирішила підняти настрій українцям, розповівши, ким мріяла стати у дитинстві.
"Я хотіла стати, цією, ну цією, що літає...", - сказала Оля.
"Крилата ракета?", - перепитав загадковий красень у Полякової.
"Стюардеса", - написала відповідь зірка вже у публікації.
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Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Ольгою Бузовою?"
"ну диригентом вже хотіла стати. а стала зіркою";
"Хто цей хлопець?"
"Полякова, де ваші історії? Без вас нудно в інстаграмі";
"Нічний метелик... У тебе вийшло";
А до цього Оля розповіла про ракетний удар по Дніпру.
"Дніпро сьогодні, субота… вихідний день, люди вдома…, тепер люди під завалами, кричать і світять ліхтариками, щоб їх знайшли… є загиблі, у всіх давно, все це не вкладається в голові, але щоразу це викликає безумство… світ повинен зупинити агресора! І ми його зупинимо! Віримо у зсу, віримо в нашу перемогу….", - написала Оля.
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А ще Politeka повідомляла, що Полякова згадала, як Єфросиніна двічі її сильно образила.