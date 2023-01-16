Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Не забуває зірка і про Тікток, де ділиться з фанатами всім цікавим. А на цей раз Оля поділилася відео, де вирішила підняти настрій українцям, розповівши, ким мріяла стати у дитинстві.

"Я хотіла стати, цією, ну цією, що літає...", - сказала Оля.

"Крилата ракета?", - перепитав загадковий красень у Полякової.

"Стюардеса", - написала відповідь зірка вже у публікації.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Ольгою Бузовою?"

"ну диригентом вже хотіла стати. а стала зіркою";

"Хто цей хлопець?"

"Полякова, де ваші історії? Без вас нудно в інстаграмі";

"Нічний метелик... У тебе вийшло";

А до цього Оля розповіла про ракетний удар по Дніпру.

"Дніпро сьогодні, субота… вихідний день, люди вдома…, тепер люди під завалами, кричать і світять ліхтариками, щоб їх знайшли… є загиблі, у всіх давно, все це не вкладається в голові, але щоразу це викликає безумство… світ повинен зупинити агресора! І ми його зупинимо! Віримо у зсу, віримо в нашу перемогу….", - написала Оля.

Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, як знаменитий артист відмовився зробити з нею фото

Також Politeka писала, що Полякова та Єфросиніна розлютилися на Огневич і публічно висміяли її творчість

А ще Politeka повідомляла, що Полякова згадала, як Єфросиніна двічі її сильно образила.