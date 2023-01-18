Ведучий і шоумен Даніель Салем, який служить у лавах ЗСУ, відверто розповів про свою бойову травму.

Раніше Даніель був учасником популярних шоу «Танці з зірками», «Голос країни», «Маска». Але з початку повномасштабного вторгенння росії Салем вступив до лав ЗСУ, аби захищати Україну від окупантів.

В інтерв’ю Viva ведучий пригадав жахливий момент, коли він отримав бойову травму та втратив слух.

"Це був вибух гранати біля мене. Дуже боляче. Ти втрачаєш свідомість, не розумієш, де ти знаходишся, нудить, погана координація. Це страшно. Ти розумієш, що біля тебе зараз стрільба, ближній контакт. Ми ― стрілкова група, тому ми постійно у ближньому контакті. Зараз я втратив слух на ліве вухо. Нічого не чую. Коли закінчиться війна, займуся лікуванням", — розповів Даніель Салем.

Шоумен також пояснив, наскільки травма органів слуху заважає у військовому житті та як він пристосувався до неї.

"Завжди повертаю голову на праву сторону, щоб почути. Трішки відчуваю себе неповноцінним. Стараюся про це не думати, справляюся. Знаєте, це за принципом: не можемо літати ― будемо йти, не можемо йти ― будемо повзти", — зізнається зірковий боєць.

Даніель Салем свого часу закінчив медичний університет за спеціальністю хірург-офтальмолог і йому неодноразово доводилось використовувати свої знання з медицини під час війни. Ведучий багато разів допомагав як бойовий медик, хоча це не його спеціалізація зараз.

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю донькою.

Як Politeka повідомляла, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення росії.