Як пише Politeka.net, Еліна Іващенко - відома українська співачка, яка стала відомою завдяки шоу "Голос країни". На проекті артистка була у команді Олега Винника, з яким виконала пісню "Діаманті". А після повномасштабного вторгнення Еліна поїхала працювати на лайнер, де пробула майже півроку. Не забуває Іващенко і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Іващенко похвалилася відпочинком у Майамі. На нових фотографіях Еліна позувала в чорному купальнику, вихваляючись розкішною фігуркою.
"Жити у своїй стихії – ось у чому щастя", - написала Еліна під публікацією.
Народна та Заслужена артистка України Ольга Сумська не змогла пройти повз публікацію та поставила лайк, залишивши також коментар: "Афродіта".
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Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Ви неймовірна. Українська земля справді народить багато талановитих і красивих людей, і ви одна з них... Мені так приємно дивитися на Вас. Популярність не задерла вашого носа вгору. А дала можливість удосконалюватися";
"Ну гарно ж";
"Спокуслива красуня".
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