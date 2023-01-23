Українська співачка Еліна Іващенко, яка була учасницею шоу "Голос країни", де була у команді Олега Винника, похвалилася відпочинком у Майамі.

Як пише Politeka.net, Еліна Іващенко - відома українська співачка, яка стала відомою завдяки шоу "Голос країни". На проекті артистка була у команді Олега Винника, з яким виконала пісню "Діаманті". А після повномасштабного вторгнення Еліна поїхала працювати на лайнер, де пробула майже півроку. Не забуває Іващенко і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Іващенко похвалилася відпочинком у Майамі. На нових фотографіях Еліна позувала в чорному купальнику, вихваляючись розкішною фігуркою.

"Жити у своїй стихії – ось у чому щастя", - написала Еліна під публікацією.

Народна та Заслужена артистка України Ольга Сумська не змогла пройти повз публікацію та поставила лайк, залишивши також коментар: "Афродіта".

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Ви неймовірна. Українська земля справді народить багато талановитих і красивих людей, і ви одна з них... Мені так приємно дивитися на Вас. Популярність не задерла вашого носа вгору. А дала можливість удосконалюватися";

"Ну гарно ж";

"Спокуслива красуня".

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