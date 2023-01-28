Популярна українська співачка Надя Дорофєєва почала співати українською мовою та нещодавно представила нову композицію. У її написанні брала участь сама артистка, її новий бойфренд, український ресторатор Михайло Кацурін та український продюсер Іван Клименко.

«Бує так, що сильне бажання чогось перетворюється на одержимість. І щоб отримати омріяне, потрібно пройти крізь біль, крізь злам, пережити все. Тут головне не зупинятись – йти до кінця.

Вотсап – на YouTube і всіх стрімінгах» - написала Надя, нагадуючи про свою композицію, що вийшла.

Вчора артистка презентувала новий хіт, тож і колеги її підтримали. Слава Дьомін написав: «Надя! Це топчик!!!! Видно, що композитор робив пісню з коханням)».

У мережі також поділилися своєю думкою:

“Ой, як мені подобається; Цей кліп вау! Особливо кінцівка до сліз; Відколи ви почали свою сольну кар'єру, вийшла справжня Надя...;

Пишайтеся своїм мистецтвом та своєю майстерністю!; Неймовірне перетворення репертуару за цей рік; Мрія всіх шкільних груп; Фірмово, як завжди».

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