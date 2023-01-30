Маша Єфросиніна розповіла з експертом, як допомогти дітям упоратися зі страхом темряви.

На цей раз ведуча Маша Єфросиніна вирішила розповісти, що робити, якщо ваша дитина боїться темряви. Страх темряви добре знайомий кожному з нас із дитинства.

20-30 років тому сучасні батьки рятувалися від мороку завдяки світлу, нічникам та ліхтарикам, проте їхні діти змушені проводити у темряві значну частину доби через регулярні відключення електроенергії та короткий світловий день. Крім того, військові реалії значно поглибили страхи малюків, у тому числі й темряви.

«Ми з психотерапевтом Оксаною Шленською обговорили, як не дати дітям психологічно травмуватися через постійну навколишню ніч.

Які страхи мають діти залежно від віку та як на них мають реагувати батьки? Які техніки та ігри можна використовувати, коли довго немає світла? На які прояви дитячого страху темряви дорослі мають звернути особливу увагу? – пише ведуча.

Українські мами висловилися, що такі питання дуже важливо порушувати, це актуальна тема:

«У мене страх зник після 35 років. Непомітно й сам. Бо ніхто не лікував. Але краще б мені хтось у дитинстві допоміг; мені 33 роки... боюсь темряви і зараз;

В дитинстві? Нині дорослі бояться темряви; Дякую за актуальну тему. Думаю, для багатьох. У мене страх темряви з дитинства;

Дякую, Маріє, на жаль, і у багатьох дорослих є така проблема».

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