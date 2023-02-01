Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко розповіла про головні новини за 342 день повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram ведуча з посиланням на дані американського Інституту вивчення війни зазначила, що росія готується до наступу та посилює підрозділи на Донбасі. Зараз найскладніша ситуація залишається навколо Бахмута, втім, окупанти не змогли перерізати трасу Часів Яр-Бахмут – стверджує речник Східного угруповання ЗСУ.

Окупанти підрахували, що в росії в живих залишилося менше половини десантників (відео 1).

З 1 лютого українським військовим, які не виконують бойові завдання, скасують додаткову виплату у 30 тисяч гривень, втім саму зарплату планують підняти до 20 тисяч (було близько 13).

Американський президент заявив, що оговорить потреби України в сучасному озброєнні із Зеленським (фото 2). Заява Байдена пролунала на наступний день після того, як президент США сказав, що не розглядає можливість надання Києву військової авіації.

Марічка Падалко додала, що Вашингтон не бачить ознак, що американська військова допомога використовувалася в Києві не за призначенням (фото 3).

Ведуча також показала, як кияни трохи розважилися після того, як випав сніг, витоптавши на майданчику слова з популярної пісні "Орка тіло ляже в ґрунт - допоможе ЗСУ".

Організатори Євробачення у Ліверпулі визначилися із гаслом та емблемою конкурсу (фото 5).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.