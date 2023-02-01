На своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна показала, як по-різному вони з Олею Поляковою реагують на образи та нахабство в свій бік. У відео ведуча розповіла, що іноді просто впадає в ступор.

"Є вид образ — у мене просто тіпає око і я в паралічі", — зізнається Маша.

Тим часом у Полякової все просто - вона одразу шле кривдника слідом за російським воєнним кораблем. "Йди на...", — кричить співачка в кадрі.

В коментарях зі сміхом на відео відреагували Полякова, Дмитро Монатик, а також дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка саме в інтерв'ю Марії вперше зробила зізнання про проблеми в родині, а потім оголосила, що вони з чоловіком розійшлися.

Також Єфросиніна поцікавилася у своїх глядачок, які у них реакції на образи. Українки в коментарях діляться своїми думками:

"хочеться реагувати як Оля, а виходить як у Маші 🙂";

"реакція Олі мені дуже подобається😂 але частіше я впадаю в ступор від нахабності людей";

"Оля має рацію. Вона знімає напругу і параліч буде в того, хто образив";

"На нахабство я особисто не відповідаю ніяк, оскільки його проявляють люди з низьким рівнем інтелекту☝️ Я до їх рівня не належу, а відповідно мене це взагалі не цікавить)".

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.