Відомий шеф-кухар та суддя шоу Майстер Шеф Ектор Хіменес-Браво з колегами у новому сезоні зробили акцент на нашій кухні.

Ектор Хімене-Браво разом із колегами – Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською продовжують зйомки у новому сезоні кулінарного шоу «МастерШеф». У мережі з'явилися деталі, з 11 лютого українці ще більше дізнаються про нашу кухню.

За словами творців проекту, українські рецепти можуть становити гідну конкуренцію іноземним стравам.

«Під час кастингу наші учасники вже змогли вразити суддів. Наприклад, хлопець, який сам вигадує, розробляє технології та виробляє сири. Його буррата виявилася найкращою, що пробували наші досвідчені шеф-кухарі. Тому на нас чекає дуже цікавий та максимально корисний сезон», — розповідає креативний продюсер проекту Володимир Турич.

«Сподіваюся, "голос" Ектора не змінили 😢; В очікуванні 🔥❤️; Як гидко дивитися на ці вуса чорні; Так чекаємо!

Дуже чекаємо на вас, і ваших нових технологій, удачі вам; відчуваю 4 сезон профіків буде дуже цікавим» - відповідають українці у мережі.

Також на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати пряний чай із мандариновими тостами.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок та поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.