Як пише Politeka.net , Віра Брежнєва - відома російська співачка з України. При цьому зірка відразу після повномасштабного вторгнення підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. І хоча зірка не вважала себе українською співачкою та зазначала, що в неї навіть немає українських пісень, але нещодавно вже встигла таку записати. А на концерті в Ризі назвала себе в українці, повернувшись на сцену після дев'ятимісячної перерви. Не забуває Брежнєва і про Інстаграми, де ділиться всім цікавим. А цього разу розповіла про дитинство, показавши, як виглядала тоді.

"І тільки через багато років я зрозуміла - чому. Мало ктко мене знає у звичайному житті. Знає про те, яка я в цьому житті, як я поводжусь у різних ситуаціях, що для мене важливо, які у мене пріоритети, знає про моїх. справжні цінності. А ця програма навіть мені самій показала мене з боку. Хоча тоді я була ще дуже молода і наївна. Але мої цінності за ці роки тільки зміцнилися. Особливо за останній рік", - написала Віра.

"І ось учора свій день народження я просто провела з сім'єю. У безпеці, теплі та коханні, це безцінно...", - написала зірка, показуючи святкові прикраси.

Нагадаємо, 21-річна дочка Брежнєвої вразила схожістю із зірковою мамою .

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