Як зазначив кулінар Євген Клопотенко, підкуповує в такому кремі те, що, крім неймовірно ніжного смаку, його досить швидко готувати.

Традиційний торт без крему уявити складно. Смачний крем завжди підкреслить основу торта, чи то бісквітне, пісочне чи інше тісто. Такі креми виходять пишними, ніжними, із легким ванільним ароматом. Вони підійдуть не тільки для тортів або тістечок, а й до будь-якого десерту.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт класичного заварного крему.

Як зазначив кулінар, підкуповує в такому кремі те, що, крім неймовірно ніжного смаку, його досить швидко готувати. Євген Клопотенко підкреслив, що за його рецептом крем виходить ніжним, помірно солодким та з бархатистою шовковою текстурою.

Інгредієнти

2 жовтки

1 яйце

350 мл молока 2,5%

50 г борошна

50 г вершкового масла|мастила| 82%

120 г цукру

10 г ванільного цукру

Спосіб приготування смачного заварного крему:

1.В сотейник або каструлю з товстим дном влийте 350 мл молока не менше 2,5% - чим жирніше, тим еластичнішою буде текстура крему. Додайте 60 г цукру, щоб молоко не пригоріло. Решту цукру залиште для іншого кроку.

2.Поставте на плиту, увімкніть середній вогонь і прогрійте до 75 градусів. Якщо немає градусника, орієнтуйтеся на появу пари над поверхнею. Коли молоко прогріється, заберіть його з плити.

3. У велику миску викладіть 2 жовтки і вбийте одне яйце. Додайте 60 г цукру, що залишилися, 10 г ванільного цукру і всипте 50 г борошна. Усі інгредієнти перемішайте віночком до однорідної маси. Вона має трохи побіліти. Крупинки цукру повністю не розчиняються і цьому етапі приготування має бути.

4. У миску влийте половину теплого молока і інтенсивно перемішуйте віночком, щоб не було грудочок. Можна використовувати міксер на середніх обертах.

5. Молоко, що залишилося в каструлі, ставте знову на плиту на середній вогонь. Тонкою струйкою вливайте суміш із миски, інтенсивно помішуючи віником, поки крем не завариться. Для цього знадобиться 20-30 секунд. Крем почне трохи густіти, але остаточно загусне в процесі охолодження.

6.Пересипте крем із каструлі в миску, щоб знизити температуру. Додайте 50 г вершкового масла не менше 82% жирності, оскільки саме від цього залежить насиченість смаку та ніжність текстури крему. Перемішайте до розчинення. Готовий крем має повністю охолонути. Накрийте його харчовою плівкою так, щоб вона прилягала до крему, тому він не обвітриться.

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