Співачка та волонтер Даша Астаф'єва не витримала і записала жартівливу відео-відповідь для блогера.

36-річний український блогер Олексій Дурнєв зізнався, які в нього стосунки з українською співачкою та моделлю Дашею Астаф'євою . Зокрема, він зазначив, що ставиться до неї як до друга. Але якби йому довелося обирати між нею та Володимиром Дантесом, блогер обрав би останнього. Адже музикант йому близький друг.

Астаф'єва не витримала і записала жартівливу відеовідповідь для блогера. Їм поділилася в Інстаграм ведуча Маша Єфросиніна , яка брала у Дурнєва інтерв'ю.

"Вона мені дуже приємна, вона мені подобається. І як жінка, як друг. Я її знаю дуже давно, був період, коли в неї не було хлопця, а я все одно її не доглядав. Вона мені більше подобається як друг", - Розповідає блогер.

Після цього Маша Єфросиніна запитала, хто для нього ближчий співак Володимир Дантес чи Даша Астаф'єва .

"Вони обоє мої друзі, але... Дантес. Я багато часу з ним проводжу, у нас спільний проект", - заявив Олексій Дурнєв.

Даша Астаф'єва після цього у жартівливій формі звернулася до користувачів мережі та порадила не дивитися це інтерв'ю з її тепер "колишнім другом".

"Привіт, друзі. Просто хотіла сказати, що якщо хтось хоче подивитися нове інтерв'ю Маші Єфросініної та мого колишнього друга Олексія Дурнєва. То, якщо вам цікаво, я не рекомендую. Льоша, а до тебе я йду в личку", - заявила Даша Астаф'єва, приклепивши собі вуса, за допомогою маски-емодзі.

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