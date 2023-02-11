Ганна Саліванчук додала, що вже почала грати мам, поліцейських, лікарів і вже вийшла з того моменту – бути коханкою у короткій спідниці.

Зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" Ганна Саліванчук, дружина продюсера "95 Кварталу", висловилася про конкуренцію в українському кіно. Вона каже, що була "головною с*чкою України", а потім її ролі почали діставатися іншим українським актрисам. Про це вона розповіла в інтерв'ю для "Люкс ФМ" та назвала актрис, які перейшли їй дорогу.

За словами Саліванчука, актрисам Ксенії Мішиної та Наталії Денисенко давали ті ролі, на які вона сама пробувалась. Ці актриси забирали у неї ролі, проте робили це не свідомо.

"Мишина і Денисенко – вони у свій час почали забирати мої ролі. Ну це не вони забирали. Це режисери їх стверджували. Ми пробувалися на одні й ті самі ролі – я ставала мамою один раз, другий. А вони молодші – стали с*чками. Адже я раніше була головною с*чкою України", - зазначила Ганна Саліванчук.

Вона також додала, що вже почала грати мам, поліцейських, лікарів і вже вийшла з того моменту – бути коханкою у короткій спідниці. Відразу після цього знаменитість Ганна Саліванчук пожартувала: "Може, схудну зараз, так знову одягну коротку спідницю".

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