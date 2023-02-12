Як пише Politeka.net, Юрій Ткач - успішний український гуморист, який прославився завдяки серіалу "Одного разу під Полтавою", а зараз став зіркою "Квартал 95". Знаменитість одружений із танцівницею Вікторією, яка йому народила дочку Лізу. Зіркове сімейство, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Вікторія з дочкою взялися за збір коштів для ЗСУ. Не забуває дружина Ткача про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Вікторія показала хист своєї доньки.

"Легких шляхів не шукає. Вчить нову пісню, що до душі!)) Такі вони, наші діти сьогоднішнього дня", - розповіла Вікторія у сторіс і показала, як дочка співає.

А до того дружина Ткача показала, як дочка танцює на вулиці, а потім наприкінці відео падає.

"Це відео для тих,

хто впав духом і

не може зібрати себе в купу, щоб піднятися!)))

Гей, друзі, наші ЗСУ для кого щодня борються за свободу та свободу,

відстоюють непохитність і силу нашого народу?!

Їх тил має бути таким же!

Мужнім, сильним та вдячним щодня,

кожну секунду за їхню відданість українській землі!!!", - написала Вікторія.

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" показала несподіваний талант маленької доньки.

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