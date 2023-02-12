Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська – відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. А після повномасштабного вторгнення знаменитість залишилася у Києві та підтримувала українців під час бомбардувань у метро.
Не забуває артистка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Могилевська показала, хто на неї чекає вдома з гастролей.
"Поки я була на гастролях, Айка час даремно не витрачала :)", - написала Наталя у публікації та показала свого собаку.
Після цього артистка продемонструвала, як домашнього улюбленця доглядали, поки вона була відсутня. Собаку вичісали та обрізали пазурі.
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А до того Наталя поділилася трепетними кадрами з виступу. Зірка у такий спосіб вирішила підтримати харків'ян, які пережили нову ракетну атаку росіян.
"Харківчани цю жахливу ніч я пережила разом з вами. Обстріл триває. Тримайтеся! Знаходьтеся в укритті!
А я їду до Запоріжжя. І, сподіваюся, ці чортові ракети не завадять нам провести сьогодні таку саму виставу та теплий вечір, як у Вас учора. Тримайтеся", - написала Наталя під кадрами та поділилася найближчими планами.
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А ще Politeka повідомляла, що Могилевська після виступу провела ніч у Харкові під обстрілами.
Також Politeka писала, що Могилевська показала рідкісні закулісні кадри-спогади про Кузьму