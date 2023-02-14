Як відомо, нещодавно легендарну російську актрису, уродженку Дніпра Лію Ахеджакову було звільнено з московського театру через її антивоєнні висловлювання та підтримку України. Артистка активно засуджувала напад Росії на нашу країну та закликала громадськість адекватно оцінити реальну ситуацію.

Ксенія Мішина, актриса театру та кін, вирішила також висловити свою думку після побаченої новини.

"Так, мене прибрали з "Сучасника". Мені шкода грошей, вони беруть штраф у когось 50 тис., у когось 100 тис. рублів, а потім оголосять іноагентом. Вже лежить про це теж донос у прокуратурі", - сказала Ахеджакова раніше.

Ксенія Мішина після всіх новин написала: "Ганьбно...", засуджуючи таким чином злочинну поведінку росіян стосовно знаменитої актриси. Зазначимо, Лія Ахеджакова у театрі пропрацювала понад 50 років.

Раніше Мішина опублікувала яскраві фото із червоної доріжки у Бельгії.

"Все як ти мріяла, Ксю. Що таке мрія? На мою думку, це шлях, процес, повне розуміння і відповідальність за свої ідеї, бажання. Я люблю труднощі, а ще я люблю їх долати і домагатися своїх цілей. Раніше я нила як важко, тепер я розумію, що таке процес.

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