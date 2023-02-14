Популярна актриса театру та кіно вирішила висловитися з приводу ситуації з переломом носа та подальшими чутками про операцію та навіть невдалу пластику. Артистка спеціально показала ролик, записаний до виходу серіалу, в якому вона брала участь.

«Всі хто пропустив мої сторіс, і всі хто не знає, чому я на @nidanok виглядаю, як після невдалої операції 🤣ловіть всю правду, що зі мною трапилася 🥲. Дивіться до кінця 🙏🏻це дуже цікаво🙏🏻

10 лютого я підсковзнулася на сходах біля школи і зламала носа і отримала струс мозку. Дуже дякую лікарям, які мені швидко допомогли» - поділилася Саліванчук.

У мережі поділилися своєю думкою:

«Не сторінка – а шок-контент))) з огляду на те, що я підписалася завдяки запису пологів, то сторінка відповідає очікуванням; Чуток поповниться; добре, що все можна виправити.

Ганна Саліванчук кілька днів тому зламала носа з чистого випадку - впавши на сходи обличчям униз. Після цього зірка не почала залишатися вдома і вирушила на зйомки, приховавши травми під гримом.

Цей момент спровокував безліч чуток нібито зірка насправді зробила собі операцію, тому ходить із такими травмами.

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