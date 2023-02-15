Зрадниця Ані Лорак розсекретила свого коханого, після чого в мережі з'явилася інформація про те, що Віджрак досі одружений і виховує двох дітей, тоді як Лорак є звичайною розлучницею.

В Інстаграм чоловік заявляє, що він – експерт з холістичного оздоровлення, філософ, творець позитивної карми.

«Блаженна любов, яка стукає у твої двері, коли ти найменше очікуєш на це. Давай святкувати кожну секунду… Моє кохання», - написала Лорак під спільними кадрами.

У соціальних мережах у чоловіка значиться, що він мешкає на Ібіці, а зовсім недавно показував щасливі знімки з дружиною та дітьми.

«Красуня зрадниця! На ньому більше гриму, ніж на тобі; Потрібно підвищити самооцінку, щоб не залучати альфонсів; війна між двома країнами, але вона любить араба;

Де ти їх знаходиш? Турок був кращим 🤷; яка ганебна, обколота і перкошена бабця її навіть мужик не врятує» - відповідають у мережі.

Нагадаємо, "У самісіньке серце": "Холостячка" Огневич у чорному мереживі розбурхала мережу новим фото.

Як повідомляла Politeka, "Це мрія всіх": Цибульська розповіла, який подарунок "для двох" хоче на День Валентина, відео.

Також Politeka писала, що "Ти дуже красива": Андраде з "Орла і Решки" у білій шубі хизнулася кадрами з прогулянки біля моря.