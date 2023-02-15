Зрадниця Ані Лорак розсекретила свого коханого, після чого в мережі з'явилася інформація про те, що Віджрак досі одружений і виховує двох дітей, тоді як Лорак є звичайною розлучницею.
В Інстаграм чоловік заявляє, що він – експерт з холістичного оздоровлення, філософ, творець позитивної карми.
«Блаженна любов, яка стукає у твої двері, коли ти найменше очікуєш на це. Давай святкувати кожну секунду… Моє кохання», - написала Лорак під спільними кадрами.
У соціальних мережах у чоловіка значиться, що він мешкає на Ібіці, а зовсім недавно показував щасливі знімки з дружиною та дітьми.
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«Красуня зрадниця! На ньому більше гриму, ніж на тобі; Потрібно підвищити самооцінку, щоб не залучати альфонсів; війна між двома країнами, але вона любить араба;
Де ти їх знаходиш? Турок був кращим 🤷; яка ганебна, обколота і перкошена бабця її навіть мужик не врятує» - відповідають у мережі.
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