Українська ведуча та актриса Лілія Ребрик приїхала до Миколаєва та опублікувала фото, зроблені під час прогулянки містом. Крім цього, вона поділилася враженнями від побаченого в місті. Кадри були опубліковані на особистій сторінці знаменитості у соціальній мережі Інстаграм.

Лілія Ребрик позувала на тлі зруйнованих та вцілілих будівель та подякувала місту за стійкість та міць. Для прогулянки вона вибрала пальто, блузку фіолетового відтінку та темні штани, які вона доповнила поясом, що дуже пасувало зірці. Також вона доповнила образ оригінальним кольє на шиї. До того ж, вона позувала також у теплій куртці молочного відтінку, яку накинула на пальто.

"У кожному українському місті - своя діра: у душі, у серці, у думках. Миколаїв... Ти захищаєш нас з півдня. Ти наш щит. Ти наш стійкий боєць. У твоєму повітрі — солоне море. У твоєму повітрі — південний вітер. У твоєму повітрі — лють, непохитність, міць, незламність", — написала Лілія Ребрик під знімками.

У коментарях українці захоплювалися зовнішністю артистки. Крім того, багато хто освідчувався українському місту, яке стало захисником Одеси під час вторгнення росії.

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