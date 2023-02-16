Банани з цибулею та каррі — це справді незвично і може викликати здивування, масу питань та впевнене небажання готувати щось подібне. Але ми все-таки радимо вам приготувати цю пряну, але в той же час безмежно смачну та ніжну страву. Це дозволить вам абсолютно по-іншому подивитися на поєднання овочів та фруктів.
Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом домашньої шаурми.
Євген Клопотенко стверджує, що смак страви невимовний. Потрібно тільки купити банани, цибулю та приправу каррі для того, щоб ваше життя змінилося назавжди. Смак страви пряний, але водночас неймовірно ніжний. Ця страва дозволить по-іншому поглянути на поєднання овочів і фруктів.
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1. Банани помийте, наріжте кільцями прямо в шкірці. Оптимальна товщина шматочків банана 2 сантиметри.
2. Червону цибулю почистіть, наріжте тонкими півкільцями.
3. У сотейник викладіть 50-80 г вершкового масла|мастила|, розтопіть його на маленькому вогні. Викладіть банани, цибулю і тушкуйте у вершковому маслі 10 хвилин.
4.Додайте каррі і тушкуйте ще 5 хвилин, періодично помішуючи. В кінці посоліть і додайте за бажанням сік одного лимона. Тепер пробуйте та отримуйте масу задоволення.
Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.
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