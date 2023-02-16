З 2011 року Андрій Бєдняков виступав у ролі провідного проекту "Орел і решка". У різні сезони його провідними були Жанна Бадоєва, Леся Нікітюк, Анастасія Коротка та Настя Івлєєва. Ведучий розповів в інтерв'ю ютуб-каналу "Pressing", з якою із співведучою йому було найважче працювати.



Шість років поспіль кума путіна Оксана Марченко була головною зіркою на "Х-Факторі", але у 2016 році у неї зненацька з'явився співведучий – Андрій Бєдняков. У кадрі вона була з ним холодною, а як поводилася за лаштунками ведучий розповів в інтерв'ю.

За словами Андрія Бєднякова, він заважав Оксані Марченко - вона заздрила йому як молодому та енергійному. Крім того, вона не могла змиритися з тим, що більше не була єдиною ведучою проекту. Тому не дивно, що за кадром вони практично не спілкувалися, і це була найгірша співведуча, з якою йому доводилося працювати.

"Я з нею пропрацював один рік і був для неї кісткою в горлі. Тому що я прийшов новий, молодший за неї, і було видно, що їй було неприємно зі мною працювати. У нас був перший прямий ефір і у нас не було контакту. Це була моя єдина співведуча, з якою у мене було нуль контакту. При тому, що я намагався - я на неї дивився, а вона на мене не дивиться. Я жартую, вона не сміється. Видно, що типу: "Хто ти?", - розповів Бєдняков.

Згодом вона перестала ображатись і розтанула. Після фіналу "Х-Фактора" Андрій Бєдняков зміг поспілкуватися з Марченком та іншими суддями: "Я не можу сказати, що вона погана людина. Так, вона показала, що "хто ти, ти мені не рівень", але це нормально. життя така історія”.