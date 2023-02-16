Артист від початку повномасштабного вторгнення рф разом із дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав із рідного Харкова за кордон і активно гастролює різними країнами, збираючи кошти на допомогу українським захисникам.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Сергій Бабкін повідомив, що він приїхав на Батьківщину та нарешті завітав до рідного міста.

"Вдома. У Харкові. За цей рік українці показали всьому світу, що таке єдність. На превеликий жаль, ще міцніше нас зв’язала спільна біда. Але нехай ця сталева згуртованість залишиться з нами назавжди - на багато-багато поколінь. Ми разом, саме в цьому наша сила. Ми єдині у своїх мріях та прагненнях. Знаю, що у всіх у нас спільна мета — перемога і мирна квітуча Україна. Не віддамо ворогу жоден клаптик нашої землі! З Днем єднання, брати та сестри! Ми з вами точно знаємо, що все вже є Україна!", — написав співак під світлиною біля харківського вокзалу.

Українці в коментарях підтримали артиста та радіють за нього:

"Не здолати нашу тягу до рідного дому! І я повернулася через сім місяців спокійного життя в Європі! Там дуже добре, але дома хоч і стрьомно, але все одно якось на душі легше👏🔥🙌❤️";

"Однозначно! Мрію теж скоріше повернутись до свого найкращого Харкова😍".

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